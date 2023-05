Czy można ćwiczyć chorując na raka? Według naukowców - nawet trzeba!

Opór pedałowania był ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta, tak aby odpowiadał lekkiej lub umiarkowanej aktywności fizycznej. Najważniejszym celem było to, aby pacjenci byli w stanie pedałować przez 10 minut prosto bez wyczerpania, ale tak, aby ich tętno wzrosło. [...] Szczególnie interesujące jest to, że zaobserwowaliśmy wzrost cytotoksycznych komórek odpornościowych podczas ćwiczeń w obu grupach pacjentów. Te komórki odpornościowe są zdolne do niszczenia komórek nowotworowych

Asystentka badawcza Tiia Koivula, w oświadczeniu do badań