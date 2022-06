W najnowszym artykule opublikowanym w Physical Review Letters , badacze wykazali, że część fal grawitacyjnych dociera prosto na Ziemię, zaś część z nich jest zakrzywianych przez gwiazdy, białe karły, gwiazdy neutronowe i być może przez skupiska czarnej materii.

We wcześniejszych teoriach uważano, że te późniejsze sygnały, które nazywa się "błyskami grawitacyjnymi" są zbyt słabe, by je wykryć. W najnowszych badaniach, matematycy udowodnili, że błyski te mają dostatecznie "dużo mocy", abyśmy mogli w przyszłości je rejestrować.

Jeśli błyski grawitacyjne są tak silne, wówczas astronomowie mogliby wykorzystać je do śledzenia gwiazd i mapowania Wszechświata. Ponadto, naukowcy mogliby potencjalnie wykrywać inne masywne ciała w przestrzeni kosmicznej, np. skupiska czarnej materii lub samotne gwiazdy neutronowe.

Musiałoby w przyszłości powstać specjalne urządzenie do mierzenia tych szczególnych zjawisk kosmicznych. Z kolei media naukowe już wymyśliły nazwę maszyny - gradar (połączenie słów: radar i grawitacja).

Gradar zostałby wykorzystany do odnalezienia ciemniej materii, nowych gwiazd i do przeprowadzenia analiz ich wnętrza. Do mapowania "niewidzialnego Wszechświata", sprzęt mógłby korzystać z odbicia/zakrzywiania fal grawitacyjnych.

Czym są fale grawitacyjne?

Fale grawitacyjne lub inaczej zmarszczki czasoprzestrzeni są odkształceniami czasoprzestrzeni, które poruszają się z prędkością światła. Fala ta, jest rozchodzącymi się drganiami pola grawitacyjnego.

Ich istnienie było przewidywanie w ogólnej teorii względności, która została opublikowana w 1916 roku, jednakże na potwierdzenie ich istnienia musieliśmy poczekać aż do 2015 roku. Sygnał powstał wówczas wskutek połączenia się dwóch czarnych dziur o masie 29 i 36 Słońc. Ponadto, był to pierwszy bezpośredni dowód na istnienie czarnej dziury.

Obecnie funkcjonuje detektor fal grawitacyjnych LIGO, który pierwsze analizy przeprowadził w 2002 roku. Specjalistyczny sprzęt kosztował około 365 mln dolarów. Maszyna przez wiele lat była unowocześniana, by zwiększyć jest czułość, dzięki temu udało się dokonać wielkiego odkrycia fal grawitacyjnych.