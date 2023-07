Dlaczego Polinezyjczycy są znacznie więksi niż reszta ludzi? Naukowcy na tropie

Badacze Ohio State University opracowali model do oszacowania, ile energii pierwotni kolonizatorzy Nowej Zelandii zużywali na utrzymanie temperatury ciała podczas trudnej podróży oceanicznej z Azji Południowo-Wschodniej. Wyniki pokazały, że osoby, które odbyły pierwszą podróż z Tahiti do Nowej Zelandii w kajakach żaglowych, zużywały od 3,3 do 4,8 razy więcej energii na termoregulację - termin określający utrzymywanie temperatury ciała - niż osoby, które odbywały podróż na Hawaje o podobnej długości.

Droga oceaniczna do Nowej Zelandii wymagała znacznie więcej energii do termoregulacji, ponieważ przebiegała w trudniejszych i chłodniejszych warunkach niż ta na Hawaje powiedział prof. Alvaro Montenegro, główny autor badania.

To właśnie dlatego Polinezyjczycy są więksi

Wygląda więc na to, że naukowcy w końcu znaleźli dowody na poparcie istniejącej od dawna teorii, dlaczego dzisiejsi Polinezyjczycy mają charakterystyczny typ ciała, tj. stosunkowo większy, cięższy, masywniejszy, który częściej występuje w populacjach żyjących na wyższych szerokościach geograficznych w chłodniejszym klimacie. Mówiąc krótko, więksi i ciężsi ludzie mieli większe szanse na przeżycie podróży i jest to jeden z powodów, dla których ich dzisiejsi potomkowie mają taką właśnie budowę ciała - szacuje się, że kobiety są 31 proc., a mężczyźni 24 proc. ciężsi niż populacje zachodnie.



