Dlaczego uczniowie tracą motywację? Zaskakujące wyniki badań

Wypalenie to problem, który może dotknąć uczniów na wiele sposobów. U jednych objawia się zmęczeniem i lękiem, u innych prowadzi do negatywnego nastawienia do nauki. Jakie czynniki wpływają na ten problem i co można zrobić, aby go ograniczyć? Na to pytanie spróbowali odpowiedzieć naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii.

Zdjęcie Czym spowodowane jest wypalenie uczniów w szkołach? / 123RF/PICSEL