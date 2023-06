Do sprzedaży trafił pierwszy test ciążowy ze śliny

Koniec z niehigienicznymi testami ciążowymi

SaliStick, bo tak nazywa się innowacyjny test, to działo izraelskiego startupu Salignostics, który od momentu powstania w 2016 roku opracowuje szereg testów diagnostycznych z wykorzystaniem śliny.

Jak poinformował producent, właśnie trafił on na rynek w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie można go nabyć ekskluzywnie w sieci sklepów Superdrug, a firma wystąpiła już o zezwolenie do amerykańskiego FDA, więc w najbliższym czasie można się spodziewać jego debiutu również w Stanach Zjednoczonych.

SaliStick kosztuje 10 funtów, czyli jego cena jest porównywalna do klasycznych testów ciążowych w Wielkiej Brytanii. W odróżnieniu od nich nie wymaga jednak sikania na pasek testowy albo zbierania moczu do pojemniczka, by później zakroplić nim specjalną kasetkę.

Zamiast tego wystarczy pobrać próbkę śliny, a następnie umieścić ją w jednostce analitycznej, by po 10 minutach odczytać wynik - dwie kreski wskazują ciążę, a jedna świadczy o negatywnym wyniku testu.