Drzwi do świata elektronów zostały otwarte. Nagroda Nobla z fizyki przyznana

Nagroda Nobla to najbardziej prestiżowa nagroda naukowa na świecie. Niemal każdy naukowiec marzy, by któregoś dnia jego nazwisko pojawiło się na liście laureatów. Właśnie został przyznany Nobel w dziedzinie fizyki. Otrzymali go Pierr Agostini, Ferenc Krausz i Anne L’Huillier za dokonane niezwykłe osiągnięcia w fizyce attosekundowej.

