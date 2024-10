Dziś trzy niezwykłe zjawiska na niebie. Kiedy patrzeć w górę?

Nauka

Już dziś wieczorem czeka nas wspaniały spektakl na niebie. Będziemy mogli obserwować trzy niezwykłe zjawiska – kometę C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), przelot Starlinków oraz pełnię księżyca. Takie widowisko nie wydarzy się ponownie zbyt szybko. Co ważne, mieszkańcy większych miejscowości powinni udać się poza miasto, by mieć najlepsze warunki do obserwacji.

Zdjęcie Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) na wieczornym niebie. / Łukasz Szczepański / Reporter