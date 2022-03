Zespół uczonych pod kierownictwem dr Iana Towle i dr Caroliny Loch z Sir John Walsh Research Institute badał rowki korzeniowe i duże jednolite rysy na zębach makaków japońskich. Co ciekawe, takie elementy anatomiczne wcześnie były znane tylko u przodków ludzi.

- Nietypowe zużycie zębów naszych kopalnych przodków jest charakterystyczne tylko dla ludzi i świadczy o specyficznym sposobie używania narzędzi. Uważamy również, że tego typu zużycie jest jednym z najwcześniejszych dowodów na istnienie zwyczajów kulturowych naszych przodków. Nasze badania sugerują jednak, że koncepcja ta może wymagać ponownego rozważenia, ponieważ opisaliśmy identyczne zużycie zębów u grupy dzikich małp, które nie używają narzędzi - powiedział dr Towle.

Nowe badania stawiają pytania dotyczące naszego rozumienia zmian kulturowych podczas ewolucji człowieka i sugerują, że może być konieczna ponowna ocena wczesnych dowodów na istnienie zwyczajów kulturowych. Wyniki opisane w "American Journal of Biological Anthropology" wskazują, że przypominające "wykałaczkę" rowki na tylnych zębach i duże jednolite rysy na przednich zębach makaków były w rzeczywistości spowodowane czymś bardziej prozaicznym, ale wciąż zaskakującym - zjadaniem skorupiaków ze skał i przypadkowym żuciem piasku wraz z pożywieniem. Makakom przypisuje się więcej niezwykłych zachowań, m.in. myciem jedzenia w wodzie czy spożywanie ryb. Do tej pory jednak nie odnotowano dowodów na używanie narzędzi przez ten gatunek.

Dr Towle bada ścieranie się zębów i patologie u różnych gatunków naczelnych i był "niezwykle zaskoczony" znalezieniem tego typu śladów w grupie dzikich małp.

- Do tej pory uważano, że duże rysy na przednich zębach kopalnych ludzi są spowodowane zachowaniem zwanym "wypychaniem i cięciem", w którym przedmiot, taki jak skóra zwierzęcia, jest trzymany między przednimi zębami, a kamienne narzędzie jest używane do krojenia. Podobnie uważa się, że rowki w kształcie "wykałaczki" powstały w wyniku wkładania narzędzi między tylne zęby w celu usunięcia resztek pokarmu lub złagodzenia bólu. Chociaż nie oznacza to, że homininy nie wkładały narzędzi do ust, nasze badanie sugeruje, że przypadkowe połknięcie żwiru i/lub normalne zachowania związane z przetwarzaniem żywności mogą być również odpowiedzialne za te nietypowe wzory zużycia - dodał dr Towle.

Dokonane odkrycia zapewniają wgląd w to, jak antropolodzy interpretują zmiany kulturowe podczas ewolucji człowieka.