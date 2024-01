Badania nad genami

Profesor James McInerney i dr Alan Beavan ze Szkoły Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie w Nottingham oraz dr Maria Rosa Domingo-Sananes z Nottingham Trent University odkryli pewną prawidłowość w ewolucyjnym łańcuchu genowym. Artykuł na ten temat został opublikowany w Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Nowe badanie wykazało, że ewolucja jest w pewnym stopniu przewidywalna. Jest to przełomowe odkrycie ze względu na to, że mogłoby to pozwolić naukowcom zbadać, które geny mogą być przydatne. Dotyczy to przede wszystkim tych, które mogłyby rozwiązać rzeczywiste problemy, jak oporność na antybiotyki, podatność na choroby czy przystosowanie do zmian klimatycznych.

Konsekwencje tych badań są po prostu rewolucyjne. Pokazując, że ewolucja nie jest tak przypadkowa, jak kiedyś sądzono, otworzyliśmy drzwi do szeregu możliwości w biologii syntetycznej, medycynie i naukach o środowisku. Powiedział profesor McInerney, główny autor badania.

Ewolucyjna prawidłowość

Zespół przeprowadził badania pangenomu, czyli pełnego zestawu genów w obrębie danego gatunku. Chcieli przede wszystkim uzyskać odpowiedź na pytanie, czy ewolucję można przewidzieć, czy jednak ścieżki ewolucyjne genomu podlegają jedynie przypadkowi i wypadkom historycznym.