W „Science Advances” opublikowane zostały badania dotyczące powstania nowej superfarby. Jest nie tylko najlżejszą farbą na świecie, ale również wyjątkowo odporną. Co więcej, chroni powierzchnie przed ciepłem, odpychając promieniowanie. Jej powstanie zainspirowane zostało skrzydłami motyla, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnej farby, nie wykorzystuje sztucznych pigmentów do uzyskania kolorów.

Innowacyjna farba plazmoniczna

Farba plazmoniczna, jak ją nazwali naukowcy, tworzy kolory strukturalnie, poprzez rozmieszczenie nanocząsteczek. Obliczenia co do jej wydajności sugerują, że w teorii do pokrycia Boeinga 747 wystarczy tylko 1.4 kilograma tej farby. Dla porównania, konwencjonalnej farby potrzeba aż 454 kilogramów na pokrycie tej samej powierzchni. Co za tym idzie, może to wpłynąć na ograniczenie gazów cieplarnianych wytwarzanych podczas lotu.