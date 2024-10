W przyrodzie komórki zwierzęce i roślinne pozyskują energię na różne sposoby. Zwierzęta polegają na mitochondriach, które przetwarzają energię chemiczną z pożywienia na formę przyswajalną przez komórki. Rośliny korzystają natomiast z chloroplastów, które pozwalają im na fotosyntezę - proces, który dzięki światłu słonecznemu wytwarza energię niezbędną do ich funkcjonowania.

W nowym badaniu naukowcy wprowadzili chloroplasty pochodzące z czerwonych alg do komórek zwierzęcych wyhodowanych z chomika. Po upływie dwóch dni komórki te nadal wykonywały funkcje fotosyntetyczne, co jest niezwykłym osiągnięciem. Wcześniejsze badania dowodziły, że transplantacja chloroplastów do komórek drożdży pozwala im na fotosyntezę, jednak wprowadzenie ich do komórek zwierzęcych to zupełnie inny poziom.

Chloroplasty w komórkach zwierzęcych

Zespół badawczy hodował komórki chomika razem z chloroplastami przez dwa dni, a następnie przeprowadził testy, aby potwierdzić, że komórki zwierzęce przyjęły chloroplasty. W komórkach zwierzęcych pojawił się chlorofil, kluczowy związek chemiczny dla chloroplastów, który nie występuje naturalnie w komórkach zwierząt.