Homo sapiens dużo starszy niż sądzono! Nowa metoda datowania ujawniła dane

W latach 60. XX wieku na terenie Etiopii odkryto najstarsze szczątki człowieka, który na pewno należał do gatunku homo sapiens. Odkrył je paleoantropolog Richard Leakey.

Chociaż w późniejszych latach znajdowano dużo starsze szczątki homo sapiens, to jednak pozostawiały one dużo wątpliwości. Cechy anatomiczne nie zawsze odpowiadała budowie współczesnego człowieka. Odkrycie z Etiopii zwane Omo I uznawane jest wśród naukowców jako główny punkt wyjścia do badań na temat początków naszego gatunku.

W jaki sposób określono wiek szczątków człowieka z Etiopii? Były one pogrzebane razem z muszlami mięczaków, których wiek wydatowano na 130 tys. lat. Po latach jednak ta metoda budziła wśród naukowców wiele wątpliwości, a wynik uznano za głęboko niedoszacowany.

Najnowsza analiza stanowiska archeologicznego sugeruje, że szczątki Omo I zostały pogrzebane pomiędzy dwoma warstwami popiołu wulkanicznego. Badania geochemiczne górnej warstwy przyniosły zaskakujący wynik. Okazuje się, że Omo I spoczywał pod popiołem wulkanicznym opadłym w efekcie erupcji sprzed 230 tys. lat! Naukowcy stwierdzili, że najstarsze pewne szczątki homo sapiens muszą być jeszcze starsze.

Dlaczego nikt wcześniej nie spróbował określić wieku warstw popiołu wulkanicznego zalegającego na obszarze stanowiska archeologicznego? Jak wyjaśnia wulkanolog Celine Vidal z Uniwersytetu Cambridge, popiół jest zbyt drobnoziarnisty i nikomu nie udało się go wydatować za pomocą technik radiometrycznych, które wcześniej były używane w tym terenie.

Szczątki Omo I są najstarszymi należącymi do współczesnego homo sapiens

Afryka bezsprzecznie jest kolebką homo sapiens. W 2017 roku na terenie Maroka odkryto jeszcze starsze szczątki pochodzące sprzed 280 do 350 tys. lat. Jednak różnice anatomiczne w czaszce i zębach skłoniły naukowców do wysnucia tezy, że nie był to przedstawiciel współczesnego człowieka a jego "archaicznego" przodka.

Porównawcza analiza DNA marokańskich i etiopskich szczątków się nie powiodła. Zatem nadal uważa się Omo I za najstarszego przedstawiciela homo sapiens.

Paleoantropolodzy nie mają wątpliwości, że gdzieś na pewno znajdują się jeszcze starsze szczątki człowieka, które rozwieją wiele wątpliwości.

