Ig Noble rozdane. Wśród laureatów naukowiec polskiego pochodzenia

Ig Noble

Nagroda Ig Nobla funkcjonuje jako humorystyczna opozycja do Nagrody Nobla, która przyznawana jest za wybitne osiągnięcia. Nagradzane są prace naukowe, które „najpierw śmieszą, a potem skłaniają do myślenia” oraz odkrycia, które „nie mogą lub nie powinny być powtarzane”. Ig Noble przyznawane są przez czasopismo „Annals of Improbable Research” od 1991 roku.

Idea, która przyświeca nagrodom Ig Nobla, to przede wszystkim popularyzowanie nauki oraz pokazywanie pracy naukowców w zupełnie innej perspektywie. Często badania naukowe przybierają nieoczekiwany kierunek, bywają zabawne bądź kompletnie nieużyteczne, jednak w większości przypadków niosą ze sobą pewną wartość naukową.