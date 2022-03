Przeciwnicy szczepionek przeciwko COVID-19 przez długi czas wskazywali na iwermektynę jako alternatywną formę walki z koronawirusem. Badania opublikowane w "New England Journal of Medicine" wykazują, że preparat ten jest nieskuteczny. Potwierdzono to eksperymentami przeprowadzonymi przez brazylijskich naukowców i uczonych z Uniwersytetu Minnesoty na 1358 ochotnikach, którzy przyjmowali lek przeciwpasożytniczy lub placebo przez siedem dni od wystąpienia objawów COVID-19.

- Wyniki te powinny skłonić ludzi do stosowania zatwierdzonych terapii, takich jak leki przeciwwirusowe. O ile wypróbowanie leku, gdy nie było dostępnych terapii, nie było nierozsądne, o tyle teraz dostępnych jest wiele skutecznych terapii - powiedział dr David Boulware, ekspert ds. chorób zakaźnych, który był współautorem badania.

Badania na Brazylijczykach wykazały, że 14,7 proc. osób, które otrzymały iwermektynę, wymagały hospitalizacji lub dłuższej obserwacji w izbach przyjęć, w porównaniu z 16,3 proc. osób otrzymujących placebo. Ta niewielka różnica mieściła się w granicach prawdopodobieństwa - wyniki były gorsze w grupie pacjentów leczonych iwermektyną, którzy przyjmowali leki w ciągu trzech dni od wystąpienia objawów.

- To, że ludzie, którzy zaczęli wcześniej, radzili sobie nieco gorzej niż placebo, naprawdę sugeruje, że iwermektyna nie jest skuteczną terapią - dodał dr David Boulware.



Iwermektyna zyskała zwolenników po tym, jak biedniejsze kraje, mające mniejszy dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19, zastosowały ją w desperacji i przedstawiły pozytywne wyniki leczenia. Kilkunastu amerykańskich lekarzy, którzy utworzyli organizację Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, poinformowało o sukcesie iwermektyny w zmniejszaniu stanu zapalnego, pomimo ostrzeżeń FDA, że jest ona w najlepszym razie niesprawdzona i niebezpieczna, jeśli przyjmuje się ją w dużych dawkach.

Popularny podcaster i przeciwnik szczepień ochronnych - Joe Rogan - powiedział, że przyjmował iwermektynę wraz z przeciwciałami monoklonalnymi, antybiotykami i kroplówką witaminową przez "trzy dni z rzędu", gdy był chory na COVID-19. Lekarze uczulają, że w ten sposób nie można leczyć infekcji SARS-CoV-2.