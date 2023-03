Jak ta mała przezroczysta rybka nabiera kolorów?

Naukowcy opublikowali w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences” badanie dowodzące, że blask tej rybki pochodzi z jej wnętrza. Gdy światło pada na jej ciało, przenika przezroczystą skórę i pada na maleńkie struktury w mięśniach, które odbijając światło, nadają mu ten charakterystyczny tęczowy blask.

To wyróżnia ją spośród innych opalizujących ryb, które odbijają światło za pomocą łusek. Inne gatunki odbijają światło dzięki zewnętrznych strukturom pokrywającym ciało, jak na przykład koliber, którego pióra opalizują w świetle słonecznym kolorami tęczy, zmieniając je pod wpływem ruchu.

Jak rybka opalizuje?

Jednak sumik szklisty nie ma powłok na ciele, które pozwoliłyby mu na uzyskanie takiego efektu jak w przypadku innych zwierząt. Jeden z badaczy, zafascynowany tą małą rybką napotkaną w jednym ze sklepów zoologicznych, postanowił przyjrzeć się jej bliżej.

Qibin Zhao, fizyk z chińskiego Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju po oświetleniu rybki w laboratorium różnego rodzaju światłami i laserami doszedł do następujących wniosków.