Statek kosmiczny Sojuz wystartował 8 grudnia z kazachskiego Bajkonuru. Celem misji Sojuz MS-20 jest dotarcie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Samo przedsięwzięcie jest czysto komercyjne. Na pokładzie statku znalazł się japoński miliarder Yūsaku Maezawa. To właśnie on jest autorem nagrania, które podbija Twittera.

Yūsaku Maezawa nagrał pełne okrążenie Ziemi przez Międzynarodową Stację Kosmiczną, której pierwsze komponenty znajdują się na orbicie naszej planety od 1998 roku. Porusza się ona ze średnią prędkością 27 743,8 km/h, a pełne okrążenie wokół Ziemi zajmuje jej około 90 minut. Nagranie Yūsaku Maezawy zostało znacznie przyspieszone i trwa zaledwie 24 sekundy, co dało niesamowity efekt. Film poklatkowy rozpoczyna się wschodem Słońca i kończy wraz z jego zachodem, tworząc tym samym zamkniętą kompozycję.

Członkowie załogi Sojuz MS-20 na czele z doświadczonym dowódcą statku kosmicznego, Aleksandrem Misurkinem powrócą na ziemię 20 grudnia 2021 roku. Już teraz wiadomo, że nie jest to ostatnia planowana wyprawa w kosmos Yūsaku Maezawy.

Japoński miliarder w 2018 roku został pierwszym kosmicznym turystą, który wykupił bilet na wycieczkę wokół księżyca. Organizatorem wyprawy jest Elon Musk i jego SpaceX. Misja planowana jest na 2023 rok, a sam miliarder zapowiedział, że zabierze ze sobą kilku artystów, by po powrocie mogli tworzyć dzieła zainspirowani podróżą.