Jasny Anioł. Perseverance dotarł w nowe miejsce na Marsie

NASA wylądowała łazikiem Perseverance na Marsie ponad trzy lata temu. Pojazd przemierza Czerwoną Planetę od ponad tysiąca dni i dotarł w nowe miejsce. Pożegnał się z obszarem o nazwie Mount Washburn i teraz będzie eksplorował nowy region. To Jasny Anioł, do którego maszyna dojechała w trakcie 1175 soli (dnia marsjańskiego) misji.

Perseverance w obszarze Marsa o nazwie Biały Anioł

Jasny Anioł to bardzo ciekawe miejsce w pobliżu lokalizacji, gdzie kilka lat temu wylądował łazik Perseverance. Jest to część kanału rzecznego wpływającego do krateru Jezero. Tak więc z naukowego punktu widzenia jest to bardzo ciekawy obszar.

Teren ten pokryty jest jasnymi formacjami skalnymi. Naukowcy podejrzewają, że są to starożytne osady wypełniające kanał lub znacznie starsze skały, które zostały odsłonięte przez rzekę.

Zdjęcie Jasny Anioł na zdjęciu, które łazik Perseverance zrobił 6 czerwca 2024 r. / NASA/JPL-Caltech / materiał zewnętrzny

Formacje skalne jak popcorn potwierdzają istnienie wody

Obszar jest wypełniony formacjami skalnymi, które przypominają popcorn. Łazik Perseverance uchwycił je na zdjęciu 10 czerwca. Uczeni twierdzą, że jest to kolejny dowód na to, że w tym miejscu Marsa na powierzchni musiała znajdować się woda. Świadczą o tym widoczne minerały.

Zdjęcie Formacje skalne na Marsie przypominające popcorn. / NASA/JPL-Caltech / materiał zewnętrzny

Droga do Białego Anioła nie była prosta. Specjaliści z NASA, którzy odpowiadają za misję łazika, twierdzą, że wcześniej pojazd przejeżdżał ponad 100 metrów dziennie. Potem trzeba było pokonywać odcinki o długości kilkudziesięciu metrów. Podróż utrudniły pola wyścielone głazami. To sprawiło, że Perseverance nie był w stanie jechać za daleko na funkcji autopilota, co zresztą było zamierzone, bo bezpieczeństwo misji za miliardy dolarów stanowi priorytet.

Warto dodać, że łazik Perseverance zbliża się do końca czwartego etapu badań naukowych, które zaplanowała dla misji NASA. W tym czasie poszukiwał skał węglanowych i oliwinu, które znajdują się po wewnętrznej stronie krawędzi krateru Jezero. Natomiast w Jasnym Aniele liczono na znalezienie innych skał.

NASA skieruje łazika Perseverance w nowe miejsce

Maszyna po zakończeniu eksploracji obecnego obszaru uda się do kolejnej lokalizacji. Perseverance zostanie skierowany przez NASA na południe, gdzie pokona Neretva Vallis i dotrze do Serpentine Rapids.