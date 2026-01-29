Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znajduje się w kosmosie od ponad czterech lat i przez ten czas dokonał wielu spektakularnych odkryć. Co prawda nie zdołano ujrzeć Wielkiego Wybuchu, ale astronomowie byli w stanie "cofnąć się w czasie" do bardzo prastarego wszechświata. Potwierdzają to nowe obserwacje.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znalazł galaktykę z pradawnego wszechświata

Astronomowie podzieli się nowym odkryciem, które bez Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba nie byłoby możliwe. Potężne obserwatorium umożliwiło zbadanie bardzo starej galaktyki sklasyfikowanej pod nazwą MoM-z14. Dlaczego ten obiekt jest tak wyjątkowy?

Galaktyka MoM-z14 istniała, gdy wszechświat miał zaledwie około 2 proc. własnego wieku. NASA, ESA, CSA, STScI, R. Naidu (MIT), Image Processing: J. DePasquale (STScI) materiały prasowe

Szacuje się, że galaktyka MoM-z14 istniała już w momencie, gdy wszechświat miał zaledwie 280 mln lat. Dla porównania istnieje teoria zakładająca, że do Wielkiego Wybuchu doszło około 13,8 mld lat temu. To oznacza, że obiekt był już w momencie, gdy wszechświat miał zaledwie około 2 proc. całego swojego wieku.

Dzięki Webbowi jesteśmy w stanie zajrzeć dalej niż kiedykolwiek wcześniej, a to, co widzimy, wcale nie przypomina naszych przewidywań, co jest zarówno trudne, jak i ekscytujące

MoM-z14 jest więc jednym z najstarszych obiektów odkrytych kiedykolwiek po Wielkim Wybuchu. Obserwacje galaktyki są kluczowe, bo mogą pozwolić nam lepiej zrozumieć ewolucję wczesnego wszechświata i zachodzących wtedy procesów.

Wiek galaktyki MoM-z14 określony za pomocą instrumentu teleskopu

Pewnie zastanawiacie się nad tym, jak naukowcy byli w stanie określić wiek tak starej galaktyki z początków wszechświata? W przypadku obserwacji z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba kluczową rolę odegrał instrument NIRSpec, czyli spektrograf bliskiej podczerwieni. Pozwala on analizować, w jaki sposób światło z galaktyki zmienia długość fali podczas podróży do teleskopu. Przy okazji naukowcy zauważyli wyższe od oczekiwań stężenie azotu.

To niezwykle ekscytujący czas, w którym Webb odkrywa wczesny wszechświat jak nigdy dotąd i pokazuje nam, jak wiele jeszcze pozostaje do zobaczenia

Odkrycia dotyczące galaktyki badanej przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zostały opublikowane w czasopiśmie Open Journal of Astrophysics.

