Kolejną różnicą była pozycja ciała. Szkielety Homo sapiens często znajdowano w pozycji zbliżonej do embrionalnej, podczas gdy neandertalczycy stosowali bardziej zróżnicowane ułożenia ciał. Neandertalczycy również częściej wykorzystywali kamienie, być może jako prymitywne nagrobki, podczas gdy w grobach Homo sapiens częściej znajdowano dekoracyjne przedmioty, takie jak ochra i muszle.

Kulturowe i środowiskowe tło pochówków

Zdaniem badaczy, częstsze praktykowanie pochówków w Lewancie przez obie grupy mogło być związane z rosnącą konkurencją o zasoby i przestrzeń. Był to obszar, gdzie obie populacje spotykały się i rywalizowały ze sobą, co mogło sprzyjać wymianie kulturowej, ale także prowadzić do innowacji w rytuałach pogrzebowych.

Niemniej, jak podkreślają naukowcy, pomimo wielu podobieństw w materialnej kulturze obu gatunków, sposób pochówku ujawnia bardziej złożony obraz. Po zniknięciu neandertalczyków około 50 tysięcy lat temu praktyka grzebania zmarłych w regionie Lewantu na pewien czas ustała. I wróciła dopiero pod koniec epoki paleolitu, w czasach wczesnych społeczności osiadłych i ostatnich łowców-zbieraczy - Natufian.

Odkrycia te budzą wiele pytań dotyczących tego, jak pochówki były postrzegane i praktykowane przez różne grupy homininów oraz jak te praktyki mogły kształtować się w wyniku presji środowiskowej i kontaktów międzygatunkowych. Kolejnym wyzwaniem dla naukowców będzie zbadanie, jakie czynniki kulturowe i społeczne doprowadziły do przerwy w tradycji pochówków po zniknięciu neandertalczyków oraz jaki wpływ miało to na późniejsze społeczności ludzkie.

***

