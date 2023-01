Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w artykule opublikowanym w Nature Communications opisali wszczepione myszom ludzkie organoidy korowe, tzw. mini-mózgi, które reagowały na impulsy świetlne w podobny sposób jak otaczająca je tkanka mózgowa.

W trakcie swoich badań naukowcy wykorzystali innowacyjny system obrazowania do pomiaru aktywności elektrycznej w organoidach. Analizy wykazały zintegrowaną reakcję na bodźce wzrokowe. Dzięki czemu, po raz pierwszy potwierdzili, że ludzkie mini-mózgi wytworzyły "funkcjonalne połączenia" w czasie rzeczywistym. Możliwe było to za sprawą zastosowania ulepszonych implantów, które są zdolne do pomiaru "subtelnej sygnalizacji neurologicznej" w szczegółowej skali.

Jak powiedział dr Duygu Kuzum: "Przewidujemy, że w dalszej części drogi ta kombinacja komórek macierzystych i technologii neurorejestracji zostanie wykorzystana do modelowania chorób w warunkach fizjologicznych na poziomie obwodów neuronalnych, badania potencjalnych metod leczenia na tle genetycznym specyficznym dla pacjenta oraz oceny potencjału organoidów do przywracania określonych utraconych, zdegenerowanych lub uszkodzonych regionów mózgu po integracji".