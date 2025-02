Prezydent Claudia Sheinbaum oświadczyła na konferencji prasowej, że rozporządzenie wykonawcze prezydenta Donalda Trumpa dotyczące zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej odnosiło się wyłącznie do amerykańskiego szelfu kontynentalnego – obszaru dna morskiego, do którego Stany Zjednoczone roszczą sobie prawa na mocy prawa morza oraz umów morskich z innymi państwami przybrzeżnymi (Stany Zjednoczone roszczą sobie prawa do około 46 proc. zatoki, Meksyk do 49 proc., a pozostałą część kontroluje Kuba).