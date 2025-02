U nas mróz. W Rio de Janeiro największe upały od dekady

W Brazylii trwa obecnie lato i jest bardzo gorąco. Wysokie temperatury spowiły wschodnią część kraju do tego stopnia, że w Rio de Janeiro na początku tygodnia odnotowano wartości, których nie widziano tam od dekady.

Najbliższe dni w Rio de Janeiro nadal mają być gorące. Do tego stopnia, że temperatura odczuwalna może przekraczać w mieście nawet 50 st. Celsjusza. Władze ostrzegają przed panującymi warunkami i przypominają o nawadnianiu się oraz unikaniu pełnego nasłonecznienia. To o tyle ważne, że w mieście wkrótce zgromadzą się miliony turystów z okazji nadchodzącego karnawału. Szczyt przypadnie na okres rozpoczynający się 28 lutego, kiedy to odbędą się pierwsze parady.