Zbliża się apogeum La Niña. Nadchodzą klęski żywiołowe

Okołorównikowe obszary Oceanu Spokojnego to miejsce, gdzie obserwujemy stałe wiatry zwane pasatami, które wieją z zachodu na wschód (w rzeczywistości są to wiatry odchylone przez działanie siły Coriolisa). Powodują przemieszczanie się wody od Ameryki Południowej w kierunku Australii i Oceanii, ale ruch ten nie jest stały i niezmienny. Czasem ulegają one wzmocnieniu i wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem La Niña, czasem osłabieniu - mówimy wtedy o El Niño. La Niña jest chłodniejszą fazą cyrkulacji ENSO (Oscylacji południowej, na którą składają się El Niño, La Niña i faza neutralna), natomiast El Niño cieplejszą.