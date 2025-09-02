Pierwszy raz od 40 lat ocean bez życiodajnego zjawiska. Naukowcy alarmują

Karol Kubak

Karol Kubak

Po raz pierwszy od co najmniej 40 lat w Zatoce Panamskiej nie wystąpiło zjawisko, które co roku wynosi na powierzchnię chłodne i bogate w składniki odżywcze wody głębinowe. Naukowcy wskazują na osłabienie wiatrów i ostrzegają, że klimat może w krótkim czasie rozregulować mechanizmy podtrzymujące życie w oceanach.

Ocean bez oddechu. Pierwszy raz od co najmniej 40 lat zabrakło zimnych wód w pobliżu Panamy
Ocean bez oddechu. Pierwszy raz od co najmniej 40 lat zabrakło zimnych wód w pobliżu PanamyWikimedia Commons123RF/PICSEL

W Panamie wydarzyło się coś, czego naukowcy nie notowali od co najmniej czterech dekad. Wody głębinowe, które co roku podczas pory suchej unoszą się ku powierzchni w Zatoce Panamskiej, tym razem nie wypłynęły. Zjawisko znane jako upwelling, naturalny proces unoszenia chłodnych i bogatych w składniki odżywcze mas wody, w 2025 roku nie wystąpiło. To pierwszy taki przypadek od rozpoczęcia systematycznych badań nad tym regionem przez Smithsonian Tropical Research Institute (STRI).

Od grudnia do kwietnia pasaty generują w Zatoce Panamskiej charakterystyczny ruch wód. Dzięki niemu wody powierzchniowe stają się chłodniejsze, a ich skład chemiczny ulega wzbogaceniu.

Upwelling daje życie rybołówstwu, stabilizuje rafy koralowe i sprawia, że turystyczne plaże Pacyfiku są w tym okresie bardziej orzeźwiające. Dla lokalnych społeczności to nie tylko ciekawostka oceanograficzna, ale fundament gospodarki i przyrody. Tym razem jednak chłodny nurt nie pojawił się, a morze pozostało ciepłe i uboższe w składniki odżywcze.

Klimat rozregulował mechanizm natury

Badacze STRI wykazali, że przyczyną zaburzenia była osłabiona cyrkulacja pasatów. To wystarczyło, by mechanizm działający przez tysiące lat nagle się zatrzymał. W konsekwencji nie zanotowano typowych spadków temperatury wody ani zwiększonej produkcji biologicznej w Zatoce Panamskiej. Publikacja w prestiżowym czasopiśmie PNAS podkreśla, że zmiana klimatu potrafi w krótkim czasie zburzyć procesy fundamentalne dla ekosystemów i ludzi, którzy z nich korzystają.

Naukowcy zaznaczają jednak, że potrzeba więcej badań, by dokładnie zrozumieć to zjawisko. Czy było jednorazową anomalią, czy początkiem pewnego nowego trendu? Poważne skutki odczuje w pierwszej kolejności rybołówstwo, bo sezonowe odrodzenie życia w Zatoce Panamskiej jest podstawą tradycyjnych połowów.

Zobacz również:

Czy życie nad wodą zawsze jest zdrowsze? Naukowcy mają odpowiedź
Medycyna

Czy mieszkanie blisko wody może wydłużyć życie? Naukowcy mają odpowiedź

Karol Kubak
Karol Kubak

Tropikalne wody pod szczególną obserwacją

Odkrycie pokazuje, jak wrażliwe są systemy upwellingu w strefie tropikalnej. Mimo ogromnego znaczenia ekologicznego i społeczno-ekonomicznego, są one wciąż słabo monitorowane. Naukowcy apelują o wzmocnienie systemów obserwacji i prognozowania klimatu w tropikach, bo tylko one mogą w porę ostrzec przed nadchodzącymi zakłóceniami.

Opisany przypadek to także pierwszy duży efekt współpracy Instytutu Tropikalnego Smithsonian z jednostką badawczą S/Y Eugen Seibold należącą do Instytutu Maxa Plancka.

Źródło: Smithsonian Tropical Research Institute
Publikacja: O'Dea, Aaron, Unprecedented suppression of Panama's Pacific upwelling in 2025, Proceedings of the National Academy of Sciences (2025). DOI: 10.1073/pnas.2512056122. doi.org/10.1073/pnas.2512056122

Jeden z najbardziej brutalnych morderców w Anglii. Polka opowiada o ich znajomościINTERIA.PL

Najnowsze