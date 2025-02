Jeśli jesteście w tej grupie, która z wytęsknieniem wypatruje opadów śniegu, najnowsze prognozy pogody nie wprawią was w dobry nastrój. Jeśli zaś zima jest ostatnim czego wam potrzeba, to IMGW ma dla was dobre informacje. Najbliższe miesiące będą wyjątkowo ciepłe.

Jeśli dany miesiąc jest w normie, oznacza to, że nie nie będzie odbiegał od średniej wieloletniej z lat 1991-2020. Analogicznie powyżej normy oznacza, iż wartości te mogą być wyższe, zaś poniżej normy – wartości te mogą być niższe. Ale nawet miesiąc powyżej normy nie oznacza, że będzie on gorący, lub że np. w marcu czy kwietniu ani razu nie spadnie śnieg.

Zakres normy dla temperatury i opadów IMGW zawsze udostępnia w tabelach wraz z mapami. Przykładowo w marcu dla Lublina prognozuje się temperaturę powyżej średniej. Ta dla stolicy województwa lubelskiego (dla marca) mieści się w zakresie od 2,1 st. C do 3,4 st. C. To oznacza, że średnia temperatura nawet 3,5 st. C będzie już tą powyżej normy. Mówimy o średniej, tak więc mogą trafić się dni z temperaturą ujemną i opadami śniegu, ale może być też piękna pogoda z temperaturą +10 st. C.