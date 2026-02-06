Nowe korzyści z metforminy dla pacjentów z cukrzycą i problemami ze wzrokiem

Badacze z University of Liverpool odkryli, że metformina - powszechnie stosowany lek w terapii cukrzycy tupu 2 - może również chronić wzrok przed zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD). Jest to główna przyczyna utraty widzenia w krajach wysoko rozwiniętych.

AMD to choroba uszkadzająca centralną część siatkówki oka (plamkę żółtą), odpowiedzialną za ostre widzenie. Z czasem komórki światłoczułe obumierają i oko traci zdolność widzenia szczegółów. Chorobę dzieli się na formy "suche" - stopniowa utrata - i "mokre" - nieprawidłowy wzrost naczyń krwionośnych. Obie prowadzą do poważnej utraty widzenia, a w przypadku formy suchej nie ma obecnie skutecznej terapii.

W badaniach wykorzystano zdjęcia oczu 2000 osób z cukrzycą w wieku powyżej 55 lat. Naukowcy porównali tych, którzy przez pięć lat przyjmowali metforminę z tymi, którzy tego leku nie stosowali. Uwzględniono również takie czynniki jak płeć, wiek i czas choroby. Okazało się, że ryzyko wystąpienia pośredniego stadium AMD u osób przyjmujących metforminę było o 37 proc. niższe w porównaniu z osobami nieprzyjmującymi tego leku.

Lek na cukrzycę może pomóc w walce ze zwyrodnieniem plamki żółtej

- Większość osób cierpiących na AMD nie ma dostępu do leczenia, więc jest to wielki przełom w naszych poszukiwaniach nowych metod leczenia. Teraz musimy przetestować metforminę jako lek na AMD w badaniach klinicznych. Metformina może uratować wzrok wielu osobom - podsumowuje dr Nick Beare, okulista, który kierował badaniami.

Chociaż wyniki są obiecujące, potrzeba dalszych kontrolowanych badań klinicznych, które zweryfikują, czy metformina rzeczywiście może być stosowana jako leczenie zapobiegające utracie wzroku. Potencjalne korzyści z jej stosowania podejrzewano już wcześniej. Badacze uważają, że jeśli potwierdzono by ten efekt, mogłoby to doprowadzić do znacznego zmniejszenia liczby przypadków ślepoty związanej z wiekiem.

Badanie opublikowano w czasopiśmie BMJ Open Ophthalmology.

