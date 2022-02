Przedstawiciele firmy Moderna ogłosili trzy potencjalne szczepionki mRNA: mRNA-1608 to kandydat na szczepionkę przeciwko wirusowi opryszczki pospolitej (HSV), mRNA-1468 jest kandydatem na szczepionkę przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (VZV), a mRNA-4359 to nowa szczepionka przeciwnowotworowa. Co więcej, Moderna pracuje obecnie nad pięcioma szczepionkami przeciwko utajonym wirusom, w tym przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV), wirusowi Epsteina-Barr (EBV), ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV), HSV i VZV.

- Jesteśmy zaangażowani w zwalczanie utajonych wirusów w celu zapobiegania trwającym całe życie schorzeniom, które one wywołują, dzięki naszym programom szczepionek mRNA. Dzięki naszym kandydatom na szczepionki przeciwko HSV i VZV mamy nadzieję poprawić jakość życia osób cierpiących na choroby objawowe. W przypadku naszej nowej szczepionki przeciwko nowotworom z punktem kontrolnym oczekujemy na zbadanie, czy poprzez szczepienie możemy indukować limfocyty T specyficzne dla PD-L1 i IDO1. Nasze zespoły badawcze pracują nad kolejnymi kandydatami na mRNA, którymi mamy nadzieję podzielić się w przyszłości - powiedział Stéphane Bancel, dyrektor generalny firmy Moderna.

Nowe szczepionki na horyzoncie

Kandydat na szczepionkę przeciwko wirusowi opryszczki (HSV) - mRNA-1608 - może zapewniać ochronę na dwa spokrewnione wirusy: HSV-1 (atakuje usta, twarz i narządy płciowe) i HSV-2 (atakuje głównie narządy płciowe). Trzeba pamiętać, że zarówno HSV-1, jak i HSV-2 wywołują trwające całe życie infekcje utajone, które mogą ponownie atakować skórę. Zakażenia narządów płciowych HSV stanowią poważne obciążenie chorobowe. Na całym świecie około 5 proc. populacji w wieku od 18 do 49 lat jest seropozytywnych w kierunku HSV-2. Obecnie nie ma zatwierdzonej skutecznej szczepionki chroniącej przed HSV.

Z kolei kandydat na szczepionkę przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (VZV) - mRNA-1468 - odpowiada za ekspresję glikoproteiny E (gE) wirusa ospy wietrznej i półpaśca w celu zmniejszenia częstości występowania półpaśca, który pojawia się u jednej na trzy osoby dorosłe w ciągu całego życia. Częstość infekcji gwałtownie wzrasta po 50. roku życia. Niestety, przechorowanie półpaśca może skutkować poważnymi powikłaniami, m.in. neuralgią popółpaścową (10-13 proc. infekcji), współzakażeniem bakteryjnym oraz porażenie czaszkowe i obwodowe. Szacuje się, że nawet 4 proc. osób może trafić do szpitala w wyniku powikłań po półpaścu.

Jeżeli chodzi o kandydata na szczepionkę mRNA-4359, wykazuje on ekspresję antygenów indoloamino-2,3-dioksygenazy (IDO) i ligandu programowanej śmierci 1 (PD-L1). Celem szczepionki jest stymulowanie limfocytów T, które namierzają i zabijają komórki nowotworowe. Firma Moderna planuje zbadać wstępne wskazania do leczenia zaawansowanego lub przerzutowego czerniaka oraz niedrobnokomórkowego raka płuc. Czerniak jest piątym co do częstości występowania nowotworem w USA, podczas gdy niedrobnokomórkowy raka płuc pozostaje bezobjawowy we wczesnych stadiach choroby.

Postępy w badaniach nad nowymi szczepionkami mRNA nie byłyby możliwe, gdyby nie sukces preparatu Spikevax, czyli preparat chroniący przed infekcją SARS-CoV-2.