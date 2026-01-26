Zima nie odpuszcza i dotyczy to nie tylko Europy. Ameryka Północna boryka się z potężnym atakiem zimnego powietrza. Skutki osłabienia wiru polarnego przyniosły ogromne śnieżyce oraz rekordową anomalię temperatury w Stanach Zjednoczonych na poziomie aż 70 stopni Celsjusza!

Rekordowa anomalia temperatury w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych została zanotowana rekordowa anomalia temperatury, która wynosiła około 70 stopni Celsjusza. Północne regiony kraju (z wyłączeniem Alaski) zmagają się z silnymi mrozami, gdzie temperatura spada do około -40 stopni Celsjusza. Tymczasem w okolicy Florydy odnotowano około 30-stopniowy upał. Skąd taka różnica?

Meteorolodzy nie mają złudzeń. Tak ekstremalne warunki w Stanach Zjednoczonych spowodowane są przez słabnący wir polarny. Zimne masy powietrza opadają w niższe warstwy atmosfery. Te następnie rozciągają się w kierunku południowym, gdzie dochodzi do zderzenia z cieplejszymi masami, które przesuwają się na północ po zachodniej części kontynentu.

Stany Zjednoczone zostały w weekend sparaliżowane ogromnym atakiem zimy, o czym szerzej pisaliśmy w Interia Wydarzenia. Ponad milion osób w kraju pozostaje bez prądu i odwołano tysiące lotów. Ponadto są ofiary śmiertelne.

Warto dodać, że tak ekstremalnych różnic temperatur w kraju wcześniej nie widziano. W przeszłości również bywały one duże. Na przykład w 2019 r. odnotowano około 40 stopni Celsjusza różnicy, ale nigdy blisko 70 stopni Celsjusza.

Dlaczego zima nie odpuszcza również w Polsce?

Tak mroźnej zimy w Polsce również nie było od lat. Zwłaszcza w wybranych regionach po wschodniej części kraju, gdzie ciągle jest mróz. Wynika to z faktu, że Polska ciągle znajduje się pod wpływem mroźnych mas powietrza kontynentalnego. W tym tygodniu czeka nas chwilowe ocieplenie, ale prognozy IMGW na przyszły tydzień nie pozostawiają złudzeń. Mróz ponownie ma rozlać się na cały kraj.

Cała Polska ma znaleźć się w mroźnym powietrzu ponownie od weekendu. Wtedy temperatury w całym kraju ponownie będą na minusie i dotyczy to także sytuacji za dnia.

