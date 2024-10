Tegoroczni laureaci w dziedzinie fizyki John Hopfield i Geoffrey Hinton wykorzystali narzędzia z zakresu fizyki do skonstruowania metod, które pomogły położyć podwaliny pod dzisiejsze potężne uczenie maszynowe. Hopfield stworzył strukturę, która może przechowywać i rekonstruować informacje. Hinton wynalazł metodę, która może niezależnie odkrywać właściwości w danych i która stała się ważna dla dużych sztucznych sieci neuronowych, które są obecnie w użyciu.

Laureat fizyki 2024 Geoffrey Hinton wykorzystał sieć opracowaną przez swojego współlaureata Johna Hopfielda jako podstawę nowej sieci: maszyny Boltzmanna. Może ona nauczyć się rozpoznawać charakterystyczne elementy w danym typie danych. Maszyna Boltzmanna może być używana do klasyfikowania obrazów lub tworzenia nowych przykładów typu wzorca, na którym została wytrenowana. Hinton rozwinął tę pracę, pomagając zainicjować obecny wybuchowy rozwój uczenia maszynowego. Poinformowano w komunikacie

Chociaż komputery nie potrafią myśleć, maszyny mogą teraz naśladować funkcje, takie jak pamięć i uczenie się. Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2024 pomogli to umożliwić. Wykorzystując podstawowe koncepcje i metody z zakresu fizyki, opracowali technologie, które wykorzystują struktury w sieciach do przetwarzania informacji.

Jak zauważył dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. UW z Instytutu Fizyki Teoretycznej po zakończeniu prezentacji, w rzeczywistości mamy pierwszą Nagrodę Nobla z informatyki, to nagroda za algorytmy. Alfred Nobel ustanawiając nagrodę swoją ostatnią wolą nie przewidział takiego rozwoju informatyki. Komitet noblowski postanowił jednak podejść szeroko do tematu nagradzając naukowców z tej dziedziny. Nie znaczy to oczywiście, że nie ma to żadnego związku z fizyką. John J. Hopfield swoją pracę zaczynał właśnie od prac w dziedzinie fizyki.

Nagroda była z kolei zaskoczeniem dla prof. Krzysztofa Meissnera, który spodziewał się nagrody ze ścisłej fizyki. Pomimo tego, że uważa iż sztuczne sieci neuronowe z pewnością będą użyteczne, najprawdopodobniej w fizyce także, to ma wątpliwości co do nagrody za tego typu narzędzie. Uważa on, że Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki powinna być przyznawana za szczególne zasługi konkretnie dla fizyki.



Jakie nagrody zostaną jeszcze przyznane?

W środę 9 października zostanie przyznana Nagroda Nobla w dziedzinie chemii. W kolejnych dniach wręczona zostanie również literacka Nagroda Nobla oraz Nagroda Pokojowa, a Tydzień Noblowski zamknie nagroda w dziedzinie ekonomii.