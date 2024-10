Informacja zawarta w naszych chromosomach jest jak instrukcja obsługi dla każdej komórki w naszym ciele. Każda komórka zawiera te same chromosomy, a co za tym idzie, ten sam zestaw genów i instrukcji. Mimo to komórki różnego typu (np. mięśniowe, nerwowe), mają odmienne właściwości. Jak powstają te różnice? Odpowiedzią na to jest regulacja genów, która pozwala każdej komórce wybrać tylko te instrukcje, które są dla niej istotne.

Czytamy w oficjalnym komunikacie