Największy organizm żyjący na Ziemi jest powoli zjadany

Zastanawialiście się nad tym, gdzie na Ziemi żyje największy organizm? Jest to Pando znajdujące się w górach Wasatch w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, które jest 106-akrowym zbiorem klonów topoli osiki. Na pierwszy rzut oka przypomina las złożony z tysięcy drzew.

Pando to największy organizm na Ziemi

Pando, choć wygląda jak las, tak jest jednym organizmem składającym się z około 47 tys. drzew, które mają wspólną sieć korzeni. Pod względem genetycznym są one takie same. Naukowcy szacują, że całość ma wagę około 6 tys. ton. Pod względem masy na planecie nie ma większego organizmu.

Topole mają zdolność do tworzenia klonów nie tylko w tym regionie, ale także w innych miejscach na Ziemi, gdzie występują. Naukowcy twierdzą, że początki Pando mogą sięgać nawet 14 tys. lat wstecz, choć obecnie znajdujące się tam drzewa liczą po około 130 lat.

Zdjęcie Zasięg Pando jest naprawdę ogromny. Drzewa w tym regionie mają wspólną sieć korzeni. / Lance Oditt/Friends of Pando / materiały prasowe

Największy organizm na Ziemi jest więc od wielu lat całym ekosystemem — lasem, który daje schronienie oraz warunki do życia dla kilkudziesięciu innych gatunków, które występują w jego cieniu.

Pando jest zagrożone i tym razem nie przez człowieka

Niestety Pando to ekosystem, który wystawiony jest na zagrożenia. Co ciekawe, tym razem nie jest to wynikiem oddziaływania ludzi, bo obszar ten jest nawet chroniony, za co odpowiada amerykańskie US National Forest Service. Problem tkwi w czymś innym.

Las jest regularnie podjadany przez dzikie zwierzęta. Na jego terenie wypasają się jelenie oraz łosie. Wcześniej za odpowiednią populację tych roślinożerców odpowiadały polujące na nie pumy czy wilki. Niestety liczebność wymienionych drapieżników maleje i w konsekwencji rośnie populacja zwierząt żywiących się roślinami.

Zdjęcie Zwierzęta stanowią dla Pando coraz większe zagrożenie. / Lance Oditt/Friends of Pando / materiał zewnętrzny

Topola osika rozwija się w taki sposób, że w momencie obumarcia starszych drzew do dolnej części ekosystemu zaczyna docierać więcej światła, co stymuluje wzrost młodych drzewek w postaci łodyg klonalnych. Jednak ich wierzchołki są podjadane przez zwierzęta. To doprowadza do zatrzymania wzrostu i następnie obumarcia.

Zagrożenia dla Pando wynikają ze zmiany klimatów, gdzie ekosystem wcześniej dobrze sobie radził. Badania prowadzone na innych stanowiskach topoli osiki wykazały, że drzewa te reagują na susze czy niedobór światła.

Rekordowy organizm na Ziemi przetrwał wiele

Pando to organizm, który poradził sobie z naprawdę wieloma przeciwnościami. Wśród nich były zwiększona aktywność człowieka, która zaczęła zamieszkiwać pobliskie tereny w XIX wieku. Natomiast w zeszłym wieku doszło do wzrostu aktywności rekreacyjnej. W przeszłości występowały tam także susze czy pożary.

Mimo to Pando nadal istnieje i warto dodać, że pewna część ekosystemu jest ogrodzona. Uniemożliwia to zwierzętom niszczenie lasu, gdzie badacze zauważyli udaną regenerację roślin. Na stronie friendsofpando.org możecie podejrzeć ten największy organizm w 360-stopniowym widoku.