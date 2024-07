Spis treści: 01 Gdzie jechać na wakacje?

02 Gdzie chcemy jeździć? Trendy na 2024

03 Nauka i wolontariat na nowo

Gdzie jechać na wakacje?

Miejsc, które możemy odwiedzić podczas urlopu jest naprawdę sporo. Mamy przecież do wyboru wypoczynek w Polsce, jak również niezliczone atrakcje i miasta poza granicami kraju. Jak się w tym wszystkim połapać? Cóż, dobrą metodą może być skorzystanie z jednego z wielu rankingów. Te podpowiadają, jaki kierunek obrać na wakacje. Przykładem takiego zestawienia niewątpliwie jest ranking opublikowany ostatnio przez magazyn Time.

Zespół redakcyjny przygotował listę 100 najlepszych miejsc do odwiedzenia w 2024 roku. Zestawienie jest potężne i oferuje miejsca na praktycznie każdym kontynencie. Znajdziemy tam zarówno zapierające dech w piersiach miejsca w USA, Ameryce Południowej, Azji czy Europie. Ba, nawet na Antarktydzie znalazło się coś do odwiedzenia.

Pełen ranking znajdziecie pod nazwą THE WORLD'S GREATEST PLACES OF 2024. Wśród najciekawszych miejsc należy wymienić:

Biała Pustynia - Antarktyda

Hotel Vermelho - Portugalia

Sinchi Wayra - Ekwador

Wydmy Formentera - Hiszpania

Cortina d'Ampezzo - Włochy

Safari rowerowe z przewodnikiem Natural Selection - Botswana

Ośrodek wypoczynkowy Mt Cook Lakeside - Nowa Zelandia

Gdzie chcemy jeździć? Trendy na 2024

Miejsca wybrane do rankingu nie znalazły się tam przypadkowo. Zresztą, brak w nim takich oczywistości, jak Koloseum czy Wielki Kanion. Co zatem zdecydowało o umieszczeniu poszczególnych pozycji? Jak tłumaczą redaktorzy, czynników jest kilka i wynikają one z bieżących trendów. Jednym z najważniejszych są social media. Platformy takie jak TikTok czy Instagram mocno wpływają na nasze podróżnicze potrzeby. Coraz więcej osób podejmuje decyzje wyjazdowe na podstawie tego, jak dane miejsce wyglądało na popularnym filmiku. Coraz częściej są to mniej oczywiste miejsca i powolnie odkrywane perełki.

Nie brak też miejsc związanych ze sposobem odpoczynku. Sporo osób (m.in. z pokolenia Z) wybiera aktywny wypoczynek. Ten może być albo aktywnością w nietypowym miejscu, albo nietypową aktywnością w popularnym miejscu. Idealnym przykładem jest... rowerowe safari w Botswanie. Takie wyjazdy z reguły kojarzą nam się z wyjazdem samochodem terenowym, jednak świetną alternatywą wydaje się być rower. Oczywiście wówczas niebezpieczne kociaki oglądać będziemy z bardzo daleka.

Nauka i wolontariat na nowo

To jednak nie wszystko. Rosnącym trendem jest tzw. turystyka naukowa. W ramach takiej podróży odwiedzamy miejsca, w których naszym głównym celem jest poszerzenie swojej wiedzy. Nie chodzi tu wyłącznie o wycieczkę z przewodnikiem, ale na przykład wizyta w specyficznym muzeum czy spotkania ze świadkami historii. To pozwala nam lepiej poznać różne obszary natury i miejsc, które do tej pory pozostawały dla nas nieodkryte.

Inną, coraz popularniejszą opcją, jest urlop... podczas pracy. Nie chodzi tu jednak o wolontariat, a raczej specyficzny rodzaj działalności charytatywnej. Miejsca, które spotkały klęski żywiołowe (np. wyspa Maui) otwierają się na turystów, którzy chcą pomóc odbudować krajobraz. Świetne okoliczności przyrody, a w tym wszystkim my, sadzący drzewa. Jest to pożyteczne, ale i szalenie ciekawe i nietypowe.