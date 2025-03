Mount Spurr (3370 m n.p.m.) jest stratowulkanem położonym w na Alasce w Łuku Aleuckim, czyli charakterystycznym łuku wysp wulkanicznych rozciągającym się wzdłuż granicy między płytami tektonicznymi: pacyficzną a północnoamerykańską. Łańcuch ten rozciąga się od Półwyspu Alaski do Półwyspu Kamczatka w Rosji.

Po raz pierwszy wulkanolodzy zwrócili uwagę na oznaki zbliżającej się erupcji w kwietniu ubiegłego roku. Wykryto wówczas nieoczekiwany wzrost liczby trzęsień ziemi po wulkanem. Od kwietnia do początku października wulkan odnotował średnio 30 trzęsień ziemi tygodniowo. Następnie liczba ta wzrosła do 125 na tydzień, choć w ostatnim miesiącu spadła do 100.