Rak trzustki jest trudny w leczeniu i jest to spowodowane różnymi czynnikami. Do najbardziej zjadliwych zalicza się gruczolakorak przewodowy. Badacze kierowani przez Mariano Barbacida z Hiszpańskiego Narodowego Centrum Badań nad Rakiem (CNIO) ogłosili przełom w leczeniu. W nowej metodzie, która wykazała się dużą skutecznością, wykorzystano połączenie kilku leków.

Przełom w walce z rakiem trzustki dzięki połączeniu trzech leków

Hiszpańscy badacze pracowali nad metodą przez sześć lat. W ramach nowej terapii zdecydowano się na połączenie trzech leków. To sprawiło, że naukowcom skutecznie udało się zahamować "przebudowywanie się" nowotworu, co było jednym z największych problemów podczas prób leczenia gruczolakoraka przewodowego.

Nowe połączenie leków badaczy z CNIO sprawiło, że udało się skutecznie zablokować mechanizmy przetrwania komórek raka. Naukowcy zwracali na ten aspekt uwagę już wcześniej. Jeśli walka z tym nowotworem ma być skuteczna, to trzeba opracować rozwiązania blokujące na różnych etapach rozwoju.

Dotychczasowa walka gruczolakorakiem przewodowym była utrudniona z kilku powodów. Pierwszym z nich jest późne rozpoznanie, co zmniejsza szansę na skuteczną terapię. Drugi to duża odporność na leczenie. W roli trzeciego wskazuje się silnie rozwinięte mikrośrodowisko guza.

Badania przeprowadzone na myszach wielkim sukcesem

Badacze z hiszpańskiego CNIO prowadzili własne testy przez sześć lat. W tym celu wykorzystano myszy laboratoryjne. Eksperymentalna terapia prowadzona na testowych zwierzętach okazała się wielkim sukcesem. U gryzoni zauważono skuteczne zahamowanie komórek rakowych, a przy tym nie zaobserwowano poważnych efektów ubocznych. Co bardzo ważne, nie zauważono również nawrotu choroby.

Naukowcy nie mają złudzeń i opracowana terapia otwiera nowe możliwości z zakresu walki z rakiem trzustki. Badacze podkreślają trwały efekt czy niską toksyczność. Teraz potrzebne będą dalsze badania, co wiąże się również z fazą kliniczną prowadzoną na ludziach.

