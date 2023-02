Naukowcy stworzyli komórki-cyborgi, które mogą zmienić medycynę

Wiktor Piech Nauka

Naukowcy opracowali syntetyczne komórki nazywane cyborgami. Mają one wiele wspólnych cech z żywymi komórkami, lecz nie posiadają zdolności do dzielenia się i wzrostu. Po co naukowcy je stworzyli?

Zdjęcie Syntetyczne, półżywe komórki mogą zrewolucjonizować medycynę. Co właśnie stworzyli naukowcy? / 123RF/PICSEL