Naukowcy stworzyli nowy rodzaj... lodu. Woda nadal potrafi nas zaskakiwać

Dziwny lód przeczy temu, co wiemy

Aż chciałoby się napisać, że jaki jest lód, każdy widzi. To fakt, zamrożona kostka wody ma pewne określone właściwości i jest dość przewidywalna. Mniejsza gęstość od płynu pozwala jej np. unosić się na wodzie w szklance i ochładzać nasz napój. Naukowcy postanowili jednak stworzyć coś nowego.

Jak widać nawet taka oczywistość, jak woda i lód mogą stać się obiektami eksperymentów i ciekawych badań. Na łamach Science ukazał się artykuł naukowy, w którym grupa badaczy opisuje zupełnie nowy rodzaj amorficznego lodu. Chociaż w gruncie rzeczy nie różni się wiele od “tradycyjnego", to ma pewną bardzo interesującą właściwość.

Chodzi o jego gęstość. Znany nam lód, który wytwarzamy np. w zamrażarce jest mniej gęsty od wody. To sprawia, że unosi się on na powierzchni, co łatwo zaobserwować, chociażby zimą na jeziorach, czy latem w szklance z napojem. Amorficzny lód natomiast ma gęstość zbliżoną do cieczy, przez co zachowuje się zupełnie inaczej.

Amorficzny lód gęsty niczym woda

Po umieszczeniu takiego lodu w wodzie zauważymy, że nie tonie ani nie wypływa na powierzchnię. Niemal identyczna gęstość pozwala mu swobodnie pozostać pod powierzchnią, z której żadna siła nie chce go wypchnąć czy zrzucić na dno. Jak zapewniają naukowcy, nie jest to żaden sprytny trik czy oszustwo — cząsteczki w ich amorficznym lodzie są ułożone tak samo, jak w przypadku zwykłego. Całość dotyczy wspomnianej gęstości.

Badacze wykorzystali w swoich pracach bardzo ciekawą technikę, która pozwoliła na uzyskanie lodu o niecodziennych właściwościach. Nazywana jest frezowaniem lub mieleniem kulowym i polega na potrząsaniu pojemnikiem, w którym umieszczone zostały kulki ze stali nierdzewnej (schłodzone do -200 stopni Celsjusza) i lód.

Co ciekawe, był to doprawdy spontaniczny eksperyment. Nie był planowany od dawna, a naukowcy motywowani ciekawością stwierdzili, że chcą po prostu zobaczyć co się stanie.

To był pomysł na piątkowe popołudnie, żeby po prostu spróbować i zobaczyć, co się stanie. Christoph Salzmann z University College London

Po co nam taki lód?

Ciekawostki ciekawostkami, ale po co w ogóle tworzyć takie substancje? Powodów jest kilka, ale główny dotyczy wody samej w sobie. Płyn, który stanowi większą część nas samych jest niezwykle powszechny, ale jednocześnie niezwykły. Zdaniem naukowców odpowiedzialnych za stworzenie amorficznego lodu, dokonanie to może pomóc lepiej zrozumieć wodę, jej zachowania, podatność na gęstnienie i tym podobne.

Nie wszyscy są jednak przekonani do takiego kierunku badań. Fizykochemik Thomas Loerting z Uniwersytetu w Innsbrucku w Austrii przyznał, że w jego mniemaniu amorficzny lód ma więcej wspólnego z kryształkami lodu, aniżeli wodą jako cieczą.