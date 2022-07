Naukowcy przeprowadzili wiele symulacji komputerowych bazując na dzisiejszych możliwościach nuklearnych USA, Rosji, Indii i Pakistanu, w razie wystąpienia konfliktu na linii USA - Rosja oraz Indie - Pakistan. Przeanalizowali oni wpływ wojny regionalnej i globalnej na poszczególne ziemskie systemy.

Jak podaje Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem tylko dziewięć krajów na świecie ma w swoim wyposażeniu aż 13 000 sztuk broni jądrowej.

Katastrofalny wynik wojny nuklearnej

Naukowcy donoszą w swoim artykule naukowym , że we wszystkich wykonanych przez nich symulacjach dochodzi do wielkich "ognistych burz", które uwolniłyby olbrzymie ilości sadzy i dymu do górnych warstw atmosfery. Spowodowałoby to zablokowanie światła słonecznego, powodując globalny nieurodzaj, a dalej głód. Już w pierwszym miesiącu po wojnie nuklearnej, średnia temperatura na świecie spadłaby o aż 7 stopni Celsjusza (obecnie jest niecałe 15 stopni). Nawet w ostatniej epoce lodowcowej spadek temperatury nie był tak duży.

Nie ma znaczenia, kto kogo bombarduje. Mogą to być Indie i Pakistan lub NATO i Rosja. Gdy dym zostanie uwolniony do górnej atmosfery, rozprzestrzenia się na całym świecie i wpływa na wszystkich dr Cheryl Harrison z LSU Department of Oceanography & Coastal Sciences

Nuklearna epoka lodowcowa

W symulacjach okazało się, że temperatura oceanów szybko spadała i nie wracała do stanu sprzed wojny, nawet po ustąpieniu grubej warstwy dymu w atmosferze. Wskutek spadku temperatury, lód morski znacznie zwiększyłby swój zasięg blokując główne porty na północy Ameryki, Europy i Azji. Mógłby zablokować takie miasta jak Kopenhaga, Pekin i St. Petersburg.

Pokrywa lodowa na półkuli północnej znacznie utrudniłaby żeglugę, zwłaszcza, że lód pojawiłby się w miejscach, gdzie do tej pory go nie było. Można byłoby wówczas mówić o "nuklearnej małej epoce lodowcowej".

Spadek temperatury, dostępności światła i spadek temperatury oceanów zabiłby glony morskie, które są podstawowym pożywieniem w morskim łańcuchu pokarmowym. Bez nich, w oceaniach zapanowałby głód, który spowodowałby wymieranie ryb i innych zwierząt morskich, co dalej doprowadziłoby szybko do załamania się gospodarek opartych na rybołówstwie.

Regeneracja powierzchni oceanów (w tym powrót flory i fauny) do stanu sprzed wojny, trwałby co najmniej kilkadziesiąt lat, z kolei głębsze obszary wód wymagałyby już setek lat.

Z kolei w obszarach arktycznych i okołobiegunowych regeneracja może trwać tysiące lat, co "sprzyjałoby" nowej epoce lodowcowej. Trzeba jeszcze dodać, że większa część naszej planety zostanie skażona radioaktywnie.

Wyniki badań mogą powstrzymać nuklearne potęgi?

- Wojna nuklearna powoduje tragiczne konsekwencje dla wszystkich. Światowi przywódcy wykorzystali nasze badania wcześniej jako impuls do zakończenia nuklearnego wyścigu zbrojeń w 1980 roku, a pięć lat temu do uchwalenia traktatu w Organizacji Narodów Zjednoczonych zakazującego broni jądrowej. Mamy nadzieję, że to nowe badanie zachęci więcej krajów do ratyfikowania traktatu o zakazie - powiedział prof. Alan Robock z Wydziału Nauk o Środowisku na Uniwersytecie Rutgers.

- Obecna wojna na Ukrainie z Rosją i jej wpływ na ceny gazu naprawdę pokazuje nam, jak krucha jest nasza globalna gospodarka i nasze łańcuchy dostaw wobec tego, co może wydawać się regionalnymi konfliktami i perturbacjami - powiedział Harrison.