Naukowcy z King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) opracowali specjalną platformę nanotechnologiczną, która wspierałaby leczenie, m.in. kości.

Technologia opiera się na żelaznych nanodrutach, które wyginają się pod wpływem pola magnetycznego. Mogą być one wykorzystane w formie siatki jako baza dla kościotwórczych komórek macierzystych. Posłużyłoby to do powstania całej kości, znacznie szybciej niż w konwencjonalnych warunkach.

Zespół badawczy odkrył, że "włączenie" pola magnetycznego o niskiej częstotliwości znacznie przyspieszyło proces rozwoju kości. Przy mechanicznej stymulacji, w już ciągu duch dni, naukowcy byli wstanie wykryć genetyczne markery rozwoju kości. Obserwowany był także szybko zachodzący proces odbudowywania się komórek, które stawały się coraz bardziej podobne do kości.

Zdjęcie Nanodruty zwiększają tempo wzrostu kościotwórczych komórek macierzystych / Jose E. Perez et al., 2022. Modulated nanowire scaffold for highly efficient differentiation of mesenchymal stem cells. Jpurnal of Nanobiotechnology 20, 282/Open Access / materiały prasowe

Co będzie dalej z nanodrutami?

Kolejnym krokiem będzie przetestowanie tej technologii na myszach, które cierpią na zwyrodnieniową chorobę kości. Naukowcy oczekują, że "rusztowania z nanodrutu" wraz z komórkami macierzystymi będą bezpieczne dla zwierząt i będą w stanie naprawić uszkodzone tkanki. Z kolei, zewnętrznie przyłożone pole magnetyczne wykorzystane zostałoby do przyspieszenia procesu gojenia.

- Zmiana sztywności matrycy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie długości i średnicy nanoprzewodów może promować różnicowe odpowiedzi z MSCs (mezenchymalne komórki macierzyste - red.) - powiedział dr Jose Efrain Perez z King Abdullah University of Science and Technology. Nanodruty mogłyby być także wykorzystywane do przyspieszenia tempa wzrostu neuronów i "naprawy" mózgu po udarze.

Jak dodaje Perez: - Moglibyśmy dalej dostosowywać samo rusztowanie nanodrutowe lub materiał podstawowy - na przykład, wykorzystując różne metale do wykorzystania ich reakcji magnetycznych lub pokrywając nanodruty biomolekułami. -