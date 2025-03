Egipt ogłosił ekscytujące odkrycie niezwykłego grobowca dowódcy wojskowego z czasów króla Ramzesa III, który liczy około 3 tys. lat. Znaleziono go w trakcie wykopalisk archeologicznych w Tell Roud Iskander na terenie Maskhouta prowadzonych przez Supreme Council of Antiquities (SCA), gdzie natrafiono także na grobowce i groby masowe pochodzące z okresu grecko-rzymskiego i późnego okresu rzymskiego.