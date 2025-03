Kompleks przetwarzania złota sprzed 3 tysięcy lat datowany jest na Trzeci Okres Przejściowy w Egipcie – epokę trwającą od śmierci faraona Ramzesa XI w 1070 r. p.n.e. do koronacji faraona Psametycha I w 664 r. p.n.e. Był to okres upadku i niestabilności politycznej. Zbiegł on się też w czasie ze schyłkiem późnej epoki brązu, w którym doszło do upadku cywilizacji na obszarach Bliskiego Wschodu i wschodniej części Morza Śródziemnego, wliczając w to nastanie wieków ciemnych w starożytnej Grecji.