Niewiarygodne odkrycie. Nasi przodkowie nosili buty już 130 tys. lat temu?

W ciągu ostatnich 15 lat archeolodzy znaleźli na południowym wybrzeżu Przylądka Południowej Afryki ponad 350 śladów kręgowców, w tym ślady pozostawione przez konie i ludzi chodzących lub biegających boso, o czym świadczą odciski palców u stóp. Jednak jak twierdzą naukowcy Nelson Mandela University, były wśród nich również takie, przy których wskazanie palców nie było możliwe, co sugerowało noszenie jakiegoś rodzaju obuwia. W nowym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie Ichnos, badacze przyjrzeli się im bliżej, porównując je ze śladami z późniejszych okresów odkrytymi w Europie Zachodniej.

Prehistoryczni przodkowie człowieka gustowali w butach

Przeanalizowali także dowody z trzech innych prehistorycznych miejsc na wybrzeżu Przylądka w Republice Południowej Afryki, co doprowadziło ich do wniosku, że "mieszkańcy tych terenów w środkowej epoce kamienia mieli środki, motyw i okazję do projektowania obuwia" i mogli "rzeczywiście nosić obuwie" podczas przemierzania wydm w tym regionie. Jak tego dokonali? Szukając "wyraźnych konturów śladów hominina wraz z prawdopodobnymi "punktami mocowania pasków".