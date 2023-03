Pszczoły są niezwykle podatne na zimno. Niekiedy z powodu niskich temperatur giną całe kolonie - w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza, pszczoły przestają wytwarzać własne ciepło, przez co zapadają w stan podobny do śpiączki, często kończący się ich śmiercią.

Naukowcy z École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) w Szwajcarii i Uniwersytetu w Graz w Austrii, widząc to zagrożenie opracowali robotyczny plaster miodu, który utrzymuje w ulu stałą temperaturę. Dodatkowo sam prowadzi badania życia pszczół.

Urządzenie posiada centralny procesor, który koordynuje prace czujników. Następnie wysyła odpowiednie polecenia do siłowników i przesyła dane do zespołu obserwującego. Zespół posiadając dane z czujników termicznych, może manipulować siłownikami, by zmieniać temperaturę w ulu - pobudza to pszczoły do brzęczenia i do wytwarzania własnego ciepła.

Jak powiedział Rafael Barmak z EPFL: - Wiele zasad społeczeństwa pszczelego — od interakcji zbiorowych i indywidualnych po wychowanie zdrowego potomstwa — jest regulowanych przez temperaturę, więc wykorzystaliśmy to w tym badaniu. Czujniki termiczne tworzą migawkę zbiorowego zachowania pszczół, podczas gdy siłowniki pozwalają nam wpływać na ich ruch poprzez modulowanie pól termicznych.