Znaczący procent mikrobiomu jelitowego składa się z bakterii Gram-ujemnych, które są celem kilku dostępnych antybiotyków wyłącznie Gram-ujemnych, zatwierdzonych do użytku klinicznego. Aby rozwiązać problem polegający na tym, że antybiotyki bezkrytycznie atakują bakterie jelitowe, naukowcy skupili się na hamowaniu układu Lol (lokalizacji lipoprotein). Jest on niezbędnym mechanizmem odpowiedzialnym za przenoszenie lipoprotein z błony wewnętrznej do zewnętrznej w celu wspomagania wzrostu bakterii.

Po wypróbowaniu różnych struktur trafili na lolamicynę, która w wyższych dawkach w testach laboratoryjnych zabiła aż do 90 proc. bakterii E. coli, K. pneumoniae i E. cloacae opornych na wiele antybiotyków. Wszystkie trzy są głównymi przyczynami zakażeń szpitalnych, a naukowcy z wykorzystaniem mysich modeli posocznicy (zatrucia krwi, które u ludzi może prowadzić do posocznicy i śmierci) i ostrego zapalenia płuc, udowodnili, że leczenie lolamicyną "uratowało" 100 proc. myszy z posocznicą i 70 proc. myszy z zapaleniem płuc.

Nowa generacja leków pilnie potrzebna

Jeśli chodzi o mikrobiom jelitowy, podczas gdy standardowe antybiotyki, amoksycylina i klindamycyna, radykalnie zmieniły populację bakterii w jelitach myszy, zmniejszając liczbę kilku korzystnych grup, lolamicyna nie miała takiego destrukcyjnego działania. A ponieważ jak już wspomnieliśmy zaburzenia mikrobiomu powiązano z podatnością na infekcję C. difficile, badacze zainfekowali myszy tą bakterią, aby zobaczyć, jak zareagują - leczenie lolamicyną spowodowało niewielką lub żadną kolonizację C. difficile, a u myszy leczonych amoksycyliną lub klindamycyną zaobserwowano wysoki poziom kolonizacji, ponieważ nie były one w stanie usunąć C. difficile.

Brzmi to niezwykle obiecująco, ale jak to zawsze w takich przypadkach bywa, lolamicyny jeszcze przez jakiś czas nie zobaczymy w aptekach, bo potrzebne są jeszcze lata badań jest skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Niemniej badanie dowodzi, że możliwe jest opracowanie antybiotyków zwalczających jedne z najtrudniejszych bakterii przy jednoczesnym oszczędzeniu tych dobrych.



