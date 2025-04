Jak z Polski dolecieć na pogrzeb papieża?

Zainteresowanie lotami do Rzymu w związku z pogrzebem papieża Franciszka jest ogromne, co wiąże się z bardzo szybkim wyprzedawaniem się biletów. Niestety, Polskie Linie Lotnicze LOT oraz PKP Intercity poinformowały, że nie planują uruchamiać dodatkowych połączeń do Rzymu. Wizz Air, jeden z głównych przewoźników obsługujących trasy do Wiecznego Miasta, odnotował wzrost zainteresowania, ale loty sobotnie są już w większości wyprzedane, a na piątkowe rejsy pozostały pojedyncze miejsca.

Ograniczona dostępność lotów. Brak dodatkowych połączeń

Wierni, którzy chcą uczestniczyć w pogrzebie, muszą zatem polegać na regularnych połączeniach lotniczych, a w niektórych przypadkach rozważyć podróż samochodem na własną rękę lub nawet udział w zorganizowanych pielgrzymkach. Poniżej przedstawiamy dostępne opcje lotów oraz praktyczne wskazówki, jak dotrzeć na czas do Watykanu.

Tanie linie lotnicze, czyli Ryanair i Wizz Air

Najtańszym sposobem na dotarcie do Rzymu są loty obsługiwane przez niskobudżetowe linie lotnicze, takie jak Ryanair i Wizz Air. Obie linie oferują bezpośrednie połączenia z kilku polskich miast, a ceny biletów w jedną stronę mogą zaczynać się już od 93 zł, choć w obecnej sytuacji ceny mogą być wyższe ze względu na duże zapotrzebowanie. Lepiej sprawdzić aktualne ceny przed ostateczną decyzją o podróży, by uniknąć przykrej niespodzianki.

Ryanair

Ryanair obsługuje bezpośrednie loty do Rzymu (lotnisko Ciampino - CIA) z następujących miast:

Warszawa-Modlin (WMI) - ceny od 131 zł w jedną stronę,

Kraków-Balice (KRK) - ceny od 104 zł,

**Wrocław - startują od 231 zł.

Lotnisko Ciampino znajduje się około 15 km od centrum Rzymu, a dojazd do miasta zajmuje około 30 minut autobusem (np. Terravision) lub pociągiem. Koszt biletu na bus to około 5 euro, a pociąg to około 15 euro.

Wizz Air

Wizz Air lata na większe lotnisko Rzym-Fiumicino (FCO) z:

Warszawa-Okęcie (WAW) - ceny od 131 zł,

Katowice-Pyrzowice (KTW) - ceny od 108 zł.

Fiumicino, położone 30 km od centrum, oferuje więcej opcji dojazdu: pociąg Leonardo Express (14 euro, 32 minuty do stacji Roma Termini), autobusy (od 5 euro) lub taksówki (około 40-50 euro).

Droższe linie lotnicze - LOT i inne

Polskie Linie Lotnicze LOT oferują bezpośrednie loty z Warszawy (Lotnisko Chopina) do Rzymu-Fiumicino. Ceny są wyższe niż w tanich liniach, zaczynają się od około 500 zł w jedną stronę, ale LOT zapewnia większy komfort podróży, w tym bagaż podręczny do 8 kg w cenie biletu. Warto śledzić promocje na stronie przewoźnika, choć w obecnej sytuacji dostępność miejsc może być ograniczona.

Alternatywnie, linie takie jak Lufthansa, Air France, KLM czy Swiss oferują loty z przesiadkami (np. w Monachium, Paryżu lub Zurychu). Takie połączenia są droższe (od 1000 zł w obie strony) i trwają dłużej, ale mogą być opcją, jeśli bezpośrednie loty są wyprzedane.

Jak znaleźć tanie bilety?

Wyszukiwarki lotów: Skorzystaj z platform takich jak eSky.pl, KAYAK, Skyscanner lub momondo, które porównują oferty wszystkich linii lotniczych. Na przykład momondo podaje, że najtańsze loty w obie strony z Polski do Rzymu kosztują obecnie około 220 zł z Katowic.

Rezerwacja z wyprzedzeniem: Bilety kupione z 2-miesięcznym wyprzedzeniem mogą kosztować nawet 80-90 zł w jedną stronę. W obecnej sytuacji warto działać natychmiast, ponieważ ceny rosną.

Elastyczność dat: Loty w środku tygodnia (wtorek, środa) są zazwyczaj tańsze niż w weekendy. Jeśli to możliwe, rozważ wylot w piątek lub powrót w poniedziałek.

Alerty cenowe: Ustaw alerty na Skyscanner lub KAYAK, aby otrzymywać powiadomienia o spadku cen.

Dojazd z lotniska do Watykanu

Z Ciampino (CIA): Autobusem Terravision lub Astral dotrzesz do stacji Roma Termini, skąd metrem (linia A, stacja Ottaviano) dojedziesz do Watykanu. Całkowity czas to około 45-60 minut, koszt około 5-7 euro.

Z Fiumicino (FCO): Pociąg Leonardo Express to najszybsza opcja (32 minuty do Roma Termini), a następnie metro do Watykanu. Alternatywnie, autobusy takie jak Terravision są tańsze, ale podróż trwa około godziny.

Praktyczne wskazówki dla pielgrzymów

Dokumenty: Obywatele Polski mogą podróżować do Włoch z dowodem osobistym lub paszportem. Upewnij się, że dokument jest ważny przez co najmniej 6 miesięcy.

Pogoda: Kwiecień w Rzymie jest ciepły (średnio 15-20°C), ale mogą występować opady. Zabierz lekką kurtkę i wygodne obuwie.

Nocleg: Ze względu na duże zainteresowanie, hotele w Rzymie mogą być szybko rezerwowane. Sprawdź oferty na Booking.com lub rozważ nocleg w dzielnicach takich jak Prati, blisko Watykanu.

Ceremonia pogrzebowa: Pogrzeb rozpocznie się o 10:00 na Placu Świętego Piotra. Weź pod uwagę tłumy i przyjedź wcześniej, aby zająć miejsce. Publiczne uroczystości rozpoczną się już w środę, z ceremonią przeniesienia trumny do Bazyliki Świętego Piotra o 9:00.

Alternatywy: Jeśli loty są niedostępne, rozważ dojazd samochodem (około 15-20 godzin z południowej Polski) lub udział w zorganizowanej pielgrzymce autokarowej.

Dotarcie z Polski do Rzymu na pogrzeb papieża Franciszka wymaga szybkiego działania ze względu na ograniczoną dostępność biletów lotniczych. Tanie linie, takie jak Ryanair i Wizz Air, oferują najtańsze połączenia z Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia czy Poznania, ale miejsca szybko się wyprzedają. Wyszukiwarki lotów i elastyczność w planowaniu podróży pomogą znaleźć najlepsze oferty.

Planując podróż, pamiętaj o rezerwacji noclegu i organizacji dojazdu z lotniska do Watykanu, aby w spokoju uczestniczyć w tej historycznej ceremonii. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji o konkretnych połączeniach lub pomocy w rezerwacji, odwiedź strony przewoźników (ryanair.com, wizzair.com, lot.com) lub skontaktuj się z ambasadą RP w Rzymie (tel. +39 06 362 04200).

