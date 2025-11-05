Od Tatr po Bałtyk. Gdzie w Polsce trzęsie się ziemia?

Spis treści: Silny wstrząs na Górnym Śląsku Trzęsienia ziemi w Polsce

Silny wstrząs na Górnym Śląsku

W środę nad ranem w rejonie Katowic doszło do wstrząsu w rejonie kopalni Murcki-Staszic. Górnicy zostali wycofani, nikomu nic się nie stało.

Wstrząs nastąpił o godz. 4.44 i miał energię 2 x 10 do 6 dżula, co przekłada się na magnitudę 2,37. Silnie odczuli go mieszkańcy okolicznych miast.

Przez ostatnie dziesięciolecia dochodziło już do wstrząsów o magnitudzie 2,7-4,9 między innymi w kopalniach w Lubinie, Bełchatowie, Rydułtowach, Polkowicach, Zofiówce, Bytomiu i Katowicach. Niejednokrotnie dochodziło do wypadków z udziałem górników - w tym śmiertelnych. Przyczyną takiego trzęsienia ziemi nie musi być planowana eksplozja. Może to być tzw. tąpnięcie, czyli gwałtowne zniszczenie albo uszkodzenie wyrobiska.

Trzęsienia ziemi w Polsce

Do trzęsień ziemi spowodowanych działalnością górniczą dochodzi w Polsce praktycznie każdego roku.

Naturalne trzęsienia ziemi są w naszym kraju rzadkością. Ostatnio dochodziło do nich m.in. w Czarnym Dunajcu (2004, magnituda 4,7), Żerkowie (2012, magnituda 3,8), Wodzisławiu Śląskim, Prudniku i Bielsko-Białej (2017, magnituda 3,4) czy Polkowicach (2020, magnituda 4,9).

Polska jest zasadniczo rejonem asejsmicznym i pensejsmicznym. Oznacza to, że trzęsienia ziemi wydarzają się rzadko i nie są zbyt intensywne. Czasami wstrząsy dochodzą do Polski z innych państw. Oprócz regionów słynących z górnictwa najbardziej narażone na wstrząsy są regiony górzyste, w tym Karpaty i Sudety.

Czy powinniśmy się spodziewać kolejnego trzęsienia ziemi w Polsce? Zdecydowanie tak, choć najpewniej znów będzie ono wywołane przez człowieka i nie powinno stanowić znaczącego zagrożenia. Może też ponownie dojść do naturalnych wstrząsów.

