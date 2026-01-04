Spektakularne odkrycie zostało ogłoszone przez Muzeum Statków Wikingów w Danii. Wrak został znaleziony w Cieśninie Øresund na głębokości około 13 metrów. Szybko okazało się, że jest to nie tylko największy, ale również najbardziej zaawansowany statek towarowy zbudowany w średniowieczu.

Największy średniowieczny statek towarowy zbudowany z polskiego drewna

Znaleziony wrak został dobrze zachowany, mimo spędzenia pod wodą kilkuset lat. Dokładne badania wykazały, że jest to największy znany statek towarowy zbudowany w czasach średniowiecza. Jego długość to blisko 28 metrów. Miał również około 9 metrów szerokości i był wysoki na 6 metrów.

Analiza dendrochronologiczna wykazała, że Svælget 2 został zbudowany około 1410 r. Do budowy wykorzystano drewno pochodzące z Polski oraz Holandii. To oznacza, że już wtedy transportowano ogromne ilości surowca, co naukowców wprawiło w osłupienie.

Svælget 2 został zbudowany na terenie dzisiejszej Holandii. Natomiast polskie drewno pochodziło z Pomorza. Nie było jednak jedynym surowcem, bo budowniczowie wykorzystali także drewno pozyskane lokalnie.

Średniowieczny statek Svælget 2 zbudowano około 1410 r.

Statek był bardzo zaawansowany jak na tamte czasy. Przy minimalnej załodze był w stanie transportować ładunek nawet o masie do 300 ton. W informacji prasowej Muzeum Statków Wikingów w Danii nazwało go "kręgosłupem średniowiecznego handlu". Svælget 2 był w stanie pokonywać duże odległości i żeglować po zdradliwych wodach bez dużej załogi. To sprawiało, że był ekonomicznym rozwiązaniem dla branży handlowej.

Średniowieczny statek Svælget 2 pływał po morzach Europy Północnej

Znaleziony statek był wykorzystywany w handlu i pływał po morzach północnej części Europy. Prawdopodobnie odgrywał tu bardzo istotną rolę.

To wyraźny dowód na to, że przedmiotem handlu były towary codziennego użytku. Stoczniowcy wykorzystali tak duże możliwości, aby przewieźć ładunki wielkogabarytowe - sól, drewno, cegły czy podstawowe artykuły spożywcze

Wrak został odkryty przez nurków badających dno morskie w cieśninie Sund. Badania statku nie były proste i trwały ponad 2,5 roku. W tym czasie odbyło się 289 nurkowań. Svælget 2 został dobrze zachowany, bo był kilkanaście metrów pod wodą. Uchroniło go to przed zniszczeniami, które spotkały wiele wraków znajdujących się przy wybrzeżach na płytszych wodach.

Warto dodać, że we wraku znaleziono pozostałości wyposażenia statku oraz załogi. Były to m.in. garnki, zastawa stołowa, malowane drewniane miski, buty, grzebienie i różańce. Zidentyfikowano też resztki ryb i mięsa.

