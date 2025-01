Asteroida 2024 YR4 może uderzyć w Ziemię. Jakie jest prawdopodobieństwo?

W pobliżu Ziemi krąży sporo asteroid i zazwyczaj są to małe skały kosmiczne. Obiekt sklasyfikowany pod nazwą 2024 YR4 jest nieco inny. Nie dość, że ma całkiem spore rozmiary, to istnieje prawdopodobieństwo, że znajdzie się na kursie kolizyjnym z Ziemią!

Asteroida 2024 YR4 jest całkiem spora

2024 YR4 to asteroida, którą odkryto w 2024 r. Specjaliści postanowili przyjrzeć się jej bliżej. Skała została sklasyfikowana jako NEO (obiekt bliski Ziemi). Są to takie ciała niebieskie krążące w Układzie Słonecznym, których orbity znajdują się niedaleko orbity naszej planety lub też okresowo ją przecinają. Do tej pory odkryto kilkadziesiąt tysięcy obiektów, które spełniają kryteria tej klasyfikacji.

Obecnie asteroida 2024 YR4 znajduje się około 43 mln km od Ziemi. To nieco mniej niż 1/3 średniej odległości naszej planety od Słońca. Można więc stwierdzić, że jest daleko. Tak jest dziś, ale wyliczono, że skała kosmiczna powinna przelatywać bardzo blisko Ziemi co około osiem lat. Następne takie podejście będzie dosyć niebezpieczne.

Jak duża jest ta asteroida? Szacuje się, że ma około 40-100 metrów. Najczęściej mówi się o około 60 metrach. Nie jest to więc mała skała i porównywalna do meteorytu, który spowodował katastrofę tunguską.

Asteroida może uderzyć w Ziemię i szanse kolizji są niemałe

Naukowcy wyliczyli trajektorię asteroidy i twierdzą, że za kilka lat obiekt ten przeleci bardzo blisko Ziemi. Do tego stopnia, że może nawet znaleźć się na kursie kolizyjnym z naszą planetą. Prawdopodobieństwo uderzenia to ponad 1 proc. - szansa wynosi 1 do 83.

Feralnym dniem może być 22 grudnia 2032 r. Według wyliczeń specjalistów z CNEOS (centrum badań nad obiektami NEO) należącego do NASA, asteroida przeleci wtedy w pobliżu Ziemi w odległości około 106,2 tys. km. Dla porównania średnia odległość Księżyca od naszej planety to 384,4 tys. km.

Asteroida w 11-stopniowej skali ryzyka Torino została sklasyfikowana na 3. To oznacza, że nastąpi bliskie spotkanie, wymagające szczególnej uwagi astronomów, a prawdopodobieństwo uderzenia wynosi ponad 1 proc. Jak duże zniszczenia mógłby dokonać taki obiekt?

Gabarytami asteroida 2024 YR4 jest zbliżona do meteorytu z katastrofy tunguskiej, który w 1908 r. doprowadził do zniszczenia lasów o powierzchni około 2 tys. km kwadratowych! Trajektoria przelotu nowego obiektu zakłada większe prawdopodobieństwo spadnięcia (o ile w ogóle do tego dojdzie) nad jednym z ziemskich oceanów.

Specjaliści nie mają złudzeń i twierdzą, że asteroidzie 2024 YR4 już teraz warto zacząć przyglądać się dokładniej. Po to, aby lepiej ją poznać i oszacować wspomniane ryzyko kolizji z Ziemią.

