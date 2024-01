Badacze przekonują, że ich innowacyjny test - na dodatek niedrogi i łatwy do przeprowadzenia - może zmniejszyć potrzebę przeprowadzania inwazyjnych i ryzykownych operacji, a także prowadzić do wcześniejszej diagnozy. To z kolei może przyspieszyć leczenie i potencjalnie zwiększyć przeżywalność pacjentów z jedną z najbardziej śmiercionośnych postaci raka mózgu. Eksperci twierdzą, że ta płynna biopsja byłaby szczególnie korzystna dla pacjentów z "niedostępnymi" guzami mózgu, u których inna forma diagnostyki nie jest możliwa.



Przełom diagnozy raka mózgu. Prosty test z krwi

Naukowcy z Brain Tumor Research Center of Excellence, prowadzonego przez Imperial College London i Imperial College Healthcare NHS Trust, przeprowadzili pierwsze badania w celu oceny, czy test może dokładnie zdiagnozować guzy glejowe, w tym: glejaka wielopostaciowego (GBM), najczęściej diagnozowany typ guza mózgu o wysokim stopniu złośliwości u dorosłych, a także gwiaździaki (inaczej guzy astrocytarne) i skąpodrzewiaki. Efekt? Z badania opublikowanego w International Journal of Cancer wynika, że test charakteryzuje się "wysoką czułością analityczną, swoistością i precyzją".