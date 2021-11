Nieskoordynowane pobudzenie przedsionków serca, znane jako migotanie przedsionków, jest najczęściej wczesnym sygnałem choroby układu sercowo-naczyniowego. Poważne epizody migotania przedsionków przypominają atak serca, więc pacjenci szybko trafiają do lekarza, gdzie są diagnozowani, ale te krótsze i delikatniejsze często pozostają bezobjawowe, a choroba przebiega w ukryciu, co jest bardzo niebezpieczne.



Niezdiagnozowane migotanie przedsionków może prowadzić do udarów, a wczesne wykrycie pozwala lekarzom przepisać lekarstwa skuteczne w zapobieganiu tej poważnej chorobie komentuje Steven A. Lubitz, kardiolog z Massachusetts General Hospital.

A przynajmniej tak było do tej pory, bo właśnie poznaliśmy wyniki kolejnych badań, w których testowano nowy algorytm, zaprojektowany do wykrywania nieregularnego rytmu serca, w tym migotania przedsionków, na podstawie danych pozyskanych przez opaski fitnessowe i inteligentne zegarki. Okazuje się, że taka kombinacja może przynieść wiele dobrego, bo podczas testów udało się wykryć aż 98% epizodów arytmii.



Reklama

W 2019 roku badania Uniwersytetu Stanforda pokazały potencjał zegarków Apple Watch w wykrywaniu arytmii serca, a teraz wyniki swoich udostępnił również Fitbit. Te zostały przeprowadzone przez Massachusetts General Hospital (MGH) i obejmowały ok. 455 tysięcy mieszkańców Stanów Zjednoczonych, których wspomniany producent wyposażył w opaski fitnessowe i smartwatche z nowym algorytmem do wykrywania epizodów arytmii, w tym migotania przedsionków.

Zdjęcie Nowy algorytm Fitbit wykrywa 98% epizodów arytmii / AFP

Kiedy urządzenie któregoś z badanych informowało o arytmii, użytkownik był kontaktowany z lekarzem, a także wyposażony w elektrokardiogram, który nosił razem z opaską fitnessową przez kolejny tydzień. Porównanie danych z obu urządzeń pokazało, że algorytm był w stanie skutecznie wykryć 98% epizodów wskazanych przez EKG.

Oznacza to, że fitnessowe opaski i smartwatche mogą zyskać dodatkową funkcję zdrowotną, a że używa ich coraz więcej osób, to mogą poważnie przyczynić się do ograniczenia chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających ze zbyt późnej diagnozy. Co więcej, nie wymagają od użytkownika większego zaangażowania, wystarczy je nosić - algorytm działa najskuteczniej podczas braku aktywności fizycznej, więc najwięcej epizodów arytmii wykrywa podczas snu.



Fitbit współpracuje obecnie z Agencją Żywności i Leków w zakresie autoryzacji tego rozwiązania, dzięki której możliwa będzie powszechna implementacja algorytmu w urządzeniach już w najbliższej przyszłości.