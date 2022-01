Pionierskie zabiegi odbyły się w grudniu 2021 r. i zostały przeprowadzone przez dra Pawła Derejko ze Szpitala Medicover oraz dr Atulę Vermę, profesora na Uniwersytecie w Toronto. Leczeniu poddano dwóch mężczyzn w wieku 32 i 60 lat - obie operacje zakończyły się sukcesem.

Ablacja to jeden z małoinwazyjnych zabiegów kardiologicznych, stosowanych do leczenia arytmii, czyli zaburzeń rytmu pracy serca. Nie jest konieczne stosowanie znieczulenia ogólnego, a pacjent jest cały czas przytomny. Podczas ablacji dochodzi do zniszczenia lub odizolowania fragmentu tkanki, który prowadzi do arytmii. Powstaje blizna, która uniemożliwia przewodzenie impulsów elektrycznych, ale również i arytmii.



Przeprowadzona ablacja objęła izolację żył płucnych oraz tylnej ściany lewego przedsionka za pomocą cewnika PFCA zasilanego przez opatentowane urządzenia do krioablacji Adagio iCLAS i ablacji pulsacyjnym polem elektrycznym (PFA).



- PFCA jest unikalnym połączeniem opracowanej przez firmę Adagio techniki krioablacji w ultraniskiej temperaturze, po której natychmiast wykonuje się ablację polem elektrycznym (PFA), przy użyciu tego samego cewnika. W wyniku krótkotrwałej krioablacji dochodzi do zamrożenia fragmentu tkanki mięśnia sercowego, co umożliwia skupienie pola elektrycznego na zamrożonych obszarach i ograniczenie działania prądu w innych tkankach i narządach. W praktyce eliminuje to efekty uboczne towarzyszące tradycyjnej metodzie PFA, takie jak skurcze mięśni szkieletowych, działanie na nerw przeponowy i powstawanie mikropęcherzyków. Jednocześnie celowemu uszkodzeniu podlegają wyłącznie komórki mięśnia sercowego pozostające w bezpośredniej styczności z cewnikiem - powiedział dr Atul Verma.



Badania przedkliniczne z 2021 r. potwierdziły korzyści z użycia nowej techniki, a teraz udało się to wykazać podczas zabiegów na ludziach. Otwiera to zupełnie nowe możliwości leczenia osób z migotaniem przedsionków.



Szacuje się, że z arytmią, która zwiększa śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, zmaga się ok. 400 tys. osób. W Szpitalu Medicover co roku wykonuje się ok. 450 tego typu zabiegów.